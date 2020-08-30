DHA
Son Güncelleme:
Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil koronavirüs sebebiyle yoğun bakıma alındı.
TUSAŞ Genel Müdürü ve THY eski Genel Müdürü Temel Kotil geçtiğimiz günlerde sosyal medyada hesabı üzerinden koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Kotil, bugün solunum yollarındaki sıkıntılardan dolayı yoğun bakıma alındı. Kotil’in herhangi bilinen kronik rahatsızlığı bulunmuyordu
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle