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DHA
Haber Giriş: 30.08.2020 - 23:26 | Son Güncelleme:

Temel Kotil yoğun bakıma alındı

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Temel Kotil yoğun bakıma alındı
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil koronavirüs sebebiyle yoğun bakıma alındı.

TUSAŞ Genel Müdürü ve THY eski Genel Müdürü Temel Kotil geçtiğimiz günlerde sosyal medyada hesabı üzerinden koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Kotil, bugün solunum yollarındaki sıkıntılardan dolayı yoğun bakıma alındı. Kotil’in herhangi bilinen kronik rahatsızlığı bulunmuyordu

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