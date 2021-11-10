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Temel Kotil, Tarafsız Bölge'de 'Milli Muharip Uçak'ı anlattı

#Temel Kotil#Milli Muharip Uçağı#Tarafsız Bölge

Türk Havacılık-Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, CNN TÜRK'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Kotil, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar'ın sorularını yanıtladı. Temek Kotil, Milli Muharip Uçak'ın 2022'de biteceğini ve 2028'de seri üretime başlanabileceğini açıkladı. "F-16 tek motorlu, bu çift motorludur. Bombalar içinde saklı. Bu görünmez uçak. 1980 teknolojisi F-16. Bu 2020 teknoloji." diyen Kotil, motor gücünün de F-35'ten 1,5 kat daha güçlü olduğu vurguladı.

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İşte Temel Kotil'in konuşmasından öne çıkanlar:

* F-35'in 60 milyar dolar olduğunu söylüyorlar, böyle bir proje 10 milyar dolara çıkar.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN PARÇA

* Alt tarafında bomba kapağının olduğu yerdeki parçamız. Çok hassa milimetrik, mikron altı çalışmış bir parça.

* Bu uçak 2023 18 Mart'ta motorunu çalıştıracak. Bu uçak 2022'de bitecek demektir.

* 4 binin üzerinden mühendisimiz var. Bin tanesi çalışıyor şu anda. Sıkışırsak hepsini çalıştırırız.

* Çalıştık çalıştık, artık imalata geçtik. Bizim için bir mutluluk bu. Biz mutluluğumuzu paylaştık.

Temel Kotil, Tarafsız Bölgede Milli Muharip Uçakı anlattı

MİLLİ MUHARİP UÇAK'IN F-16 İLE KIYASLANMASI

- F-16 tek motorlu, bu çift motorludur. Bombalar içinde saklı. Bu görünmez uçak. 1980 teknolojisi F-16. Bu 2020 teknoloji. F-35 tek motorlu. Bu ondan 1.5 kat daha güçlü motor gücü olarak. Bu F-22 ile F-35 arasında.

SERİ ÜRETİM 2028'DE

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- Önce düşük oranda başlanır. yılda 5-6 tane yapılır. Seri üretime 2028'de başlanır. 2030'da da yılda 24 tane yaparız.

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#Temel Kotil#Milli Muharip Uçağı#Tarafsız Bölge

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