Temel kazÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda 2 metre derinlikte bulundu... Koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±

Haberin DevamÄ±

KahramanmaraÅŸ merkezli asrÄ±n felaketinde bÃ¼yÃ¼k yÄ±kÄ±m yaÅŸayan Gaziantep'in NurdaÄŸÄ± ilÃ§esinde yeni ev yapmak iÃ§in temel kazÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada oda tipi mezar bulundu. Ä°lÃ§eye baÄŸlÄ± kÄ±rsal ÅžatÄ±rhÃ¶yÃ¼k Mahallesi'nde yÄ±kÄ±lan evinin yerine yeniden ev yapmak isteyen bir vatandaÅŸÄ±n iÅŸ makinesiyle temel kazÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada yerin 2 metre altÄ±nda tarihi oda tipi mezar bulundu. MezarÄ±n bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hemen kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na ara veren vatandaÅŸlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Â

4 ODALI MEZAR Ä°Ã‡ERÄ°SÄ°NDE 3 Ä°NSANA AÄ°T Ä°SKELET VE KEMÄ°KLER BULUNDU

Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazÄ± alanÄ±nda geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±rken bÃ¶lgeye gelen mÃ¼ze mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri ise mezarda inceleme yaptÄ±. YapÄ±lan incelemeler sonucu Roma dÃ¶nemine ait olduÄŸu deÄŸerlendirilen mezarÄ±n 1 metre 70 santimetre yÃ¼ksekliÄŸinde, 2 metre 40 santimetre ve 2 metre 70 santimetre geniÅŸliÄŸinde 4 odadan oluÅŸtuÄŸu tespit edildi. Mezar iÃ§erisinde yapÄ±lan incelemelerde ise 3 insana ait iskelet ve kemikler bulundu.

Koruma altÄ±na alÄ±nan mezar ile ilgili geniÅŸ Ã§aplÄ± araÅŸtÄ±rma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Haberin DevamÄ±