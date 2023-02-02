Temel Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

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Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde 13 Şubat'ta gerçekleştirilecek 6'lı masa liderlerinin 12'nci toplantısı öncesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Karamollaoğlu'nu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek karşıladı. Basına kapalı toplantı, 1,5 saat sürdü. Karamollaoğlu ve Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Görüşme sonunda Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu kapıya kadar uğurladı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı da ziyaret eden SP lideri Karamollaoğlu, dün de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelmişti.