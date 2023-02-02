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Temel Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

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#Chp#Saadet Partisi#Temel Karamollaoğlu
Temel Karamollaoğlundan Kılıçdaroğluna ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 16:20

Altılı masanın 13 Şubat'ta gerçekleştireceği toplantı öncesinde Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

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Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde 13 Şubat'ta gerçekleştirilecek 6'lı masa liderlerinin 12'nci toplantısı öncesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Karamollaoğlu'nu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek karşıladı. Basına kapalı toplantı, 1,5 saat sürdü. Karamollaoğlu ve Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Görüşme sonunda Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu kapıya kadar uğurladı.

Temel Karamollaoğlundan Kılıçdaroğluna ziyaret

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı da ziyaret eden SP lideri Karamollaoğlu, dün de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelmişti.

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#Chp#Saadet Partisi#Temel Karamollaoğlu

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