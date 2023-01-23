Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Temel Karamollaoğlu: Adayla ilgili açıklama 30 Ocak'ta olmayacak

Güncelleme Tarihi:

#NEVŞEHİR#Seçim#SAADET PARTİSİ
Temel Karamollaoğlu: Adayla ilgili açıklama 30 Ocakta olmayacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2023 14:04

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Şu ana kadar yaptığımız geçen toplantıdaki görüşmelerimizde 30 Ocak'ta sadece iktidara gelindiğinde politikalar görüşülecek. Onlar deklare edilecek. Yani adayla ilgili açıklama 30 Ocak'ta olmayacak ama önümüzde yapacağımız toplantıda böyle bir karar alınırsa o farklı. O zaman olabilir" dedi.

Haberin Devamı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde Şuurlu Öğretmenler Derneğinin (ÖĞ-DER) düzenlediği toplantıya katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesiyle ilgili bir soruya, "Şu ana kadar yaptığımız geçen toplantıdaki görüşmelerimizde 30 Ocak'ta sadece iktidara gelindiğinde politikalar görüşülecek. Onlar deklare edilecek. Yani adayla ilgili açıklama 30 Ocak'ta olmayacak ama önümüzde yapacağımız toplantıda böyle bir karar alınırsa o farklı. O zaman olabilir" yanıtını verdi.

'SEÇİLEBİLİR OLMA İHTİMALİ YÜKSEK OLACAK'

Karamollaoğlu, 'Saadet Partisinin aday kriteri nelerdir?' sorusuna ise, "Bizim için söylediğimiz bugüne kadar yapılan çalışmalarda ortaya konulan politikalara uyum sağlaması gerekecek. Tabii herkes aynı şeyi söylüyor. Seçilebilir olma ihtimali yüksek olacak" cevabını verdi.

Haberin Devamı

'HDP ile ilgili bir görüşme oldu mu?' sorusuna ise Karamollaoğlu, "Bizim gündemimizde hiçbir zaman HDP ile ilgili bir görüşme olmadı" yanıtını verdi.

Temel Karamollaoğlu, 'İlk turda sonucun çıkmasını bekliyor musunuz?' sorusu üzerine de "Aslında bekliyoruz. Anketlerde öyle bir ihtimal güçlü olarak gözüküyor. Ama yüzde 100 bir şey söylemek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#NEVŞEHİR#Seçim#SAADET PARTİSİ

BAKMADAN GEÇME!

İş yeri arkadaşlıkları... Ne zaman iyi, ne zaman kötü | ‘Patronun dedikodusunu yapabilmek büyük lüks’

İş yeri arkadaşlıkları... Ne zaman iyi, ne zaman kötü? | ‘Patronun dedikodusunu yapabilmek büyük lüks’

#Yaşam
9 İDDİA 9 GERÇEK | Yüzümüzü nasıl yıkamalıyız

9 İDDİA 9 GERÇEK | Yüzümüzü nasıl yıkamalıyız?

#Sağlık
Lüks mutfakların karanlık yüzü

Lüks mutfakların karanlık yüzü

#Noma