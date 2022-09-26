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TEM'de zurnalı yolculuk! 'Sen olmasan bu trafik çekilmez'

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#İstanbul#TEM#Zurna
TEMde zurnalı yolculuk Sen olmasan bu trafik çekilmez
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2022 10:00

İstanbul'da TEM'de yoğun trafikte ilerleyen hafif ticari araçtaki bir kişi, yoğun trafikte zurnayla mini konser verdi. Trafikte bu anları görüntüleyen sürücünün, "Sen olmasan bu trafik çekilmez" şeklinde seslendiği duyuldu.

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Görüntüler, cumartesi öğle saatlerinde TEM Otoyolu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımı, Anadolu istikametinde ilerleyen araçtan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TEMde zurnalı yolculuk Sen olmasan bu trafik çekilmez

Görüntülerde yolda ilerleyen hafif ticari araçta sürücünün yanında ön koltukta oturan bir kişi zurna çalıyor. Yoğun trafikteki diğer sürücüleri tebessüm ettiren mini konseri görüntüleyen sürücünün "Sen olmasan bu trafik çekilmez" şeklinde seslendiği duyuldu. Araç köprüden geçerek ilerlerken, zurna konseri devam etti.

TEMde zurnalı yolculuk Sen olmasan bu trafik çekilmez

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#İstanbul#TEM#Zurna

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