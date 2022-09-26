TEM'de zurnalı yolculuk! 'Sen olmasan bu trafik çekilmez'

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Görüntüler, cumartesi öğle saatlerinde TEM Otoyolu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımı, Anadolu istikametinde ilerleyen araçtan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde yolda ilerleyen hafif ticari araçta sürücünün yanında ön koltukta oturan bir kişi zurna çalıyor. Yoğun trafikteki diğer sürücüleri tebessüm ettiren mini konseri görüntüleyen sürücünün "Sen olmasan bu trafik çekilmez" şeklinde seslendiği duyuldu. Araç köprüden geçerek ilerlerken, zurna konseri devam etti.