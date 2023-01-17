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TEM’de zincirleme kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü

Güncelleme Tarihi:

#TEM#Zincirleme Kaza#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 18:53

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 3’ü tır toplam 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Bir araç 2 tırın arasında kalarak adeta kağıt gibi ezilirken araçta bulunan bir kişi yaralandı, diğer 3 kişinin burnu bile kanamadı. Hurdaya dönen otomobildeki kişilerin ise cenazeden döndükleri öğrenildi.

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Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Maşukiye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde yavaşlayan trafik sebebiyle duramayan 9 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. 3’ü tır toplam 9 aracın karıştığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce trafik kontrol altına alındı. Kazada iki tırın arasında kalarak kağıt gibi ezilen araçta bulunan 1 kişi yaralanırken, 3 yolcu burunları bile kanamadan kurtuldu.

TEM’de zincirleme kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü


KARDEŞİNİN CENAZESİNDEN DÖNERKEN KAZAYA KARIŞTI

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Kazada hurdaya dönen otomobilden yara almadan kurtulan Nuran Öztürk, “Sakarya’da kardeşimin cenazesine gelmiştik, Sivas’a doğru dönüş yolundaydım. Tır bize arkadan çarptı. Kız kardeşim yaralandı” dedi. Bölgede oluşan trafik kontrollü şekilde sağlandı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

TEM’de zincirleme kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü

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#TEM#Zincirleme Kaza#Trafik Kazası

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