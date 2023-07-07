×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

TEM’de yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1’i ağır 18 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#TEM Otoyolu#Kaza#Ankara
TEM’de yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1’i ağır 18 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 01:55

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Ankara istikametinde tır ile yolcu otobüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada 1’i ağır 18 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 23.45 sıralarında TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Yeniçağa ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine gitmekte olan D.S. yönetimindeki 16 LRS 47 plaka tır ile aynı istikamette seyreden F.Ü idaresindeki 12 AL 772 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Meydana gelen kaza nedeniyle 1’i ağır 18 kişi kazada yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kazada yaralanan 3 kişi ayakta tedavi edilirken 15 kişi şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücüler Yeniçağa gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirildi. Otobüs ve tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kısa süre içerisinde araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılacak.

Haberin Devamı

TEM’de yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1’i ağır 18 yaralı

VALİ OLAY YERİNE GELDİ

Öte yandan kaza olduğu bilgisi verilen Bolu Valisi Erkan Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Kazayla ilgili açıklama yapan Vali Kılıç, “Bu gece meydana gelen kazada 18 yaralımız var. 1 tanesinin durumu ağır, bir tanesinin ise durumu ağıra yakın. 15 kişi hastaneye sevk edildi. Yolda tüm tedbirler alındı. Kazadan dolayı trafik yoğunluğu var. Trafik polisleri trafiğin rahatlaması için çalışmalarını sürdürüyor” dedi.
Otobüste bulunan yolcu, “Kaza nedeniyle kafamızı vurduk. Otobüste çocuklar vardı. Bağrışmalar oldu. Tırın makas attığı söyleniyor” dedi.

TEM’de yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1’i ağır 18 yaralı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TEM Otoyolu#Kaza#Ankara

BAKMADAN GEÇME!

Threads sosyal medya alemine bomba gibi düştü Twitterın tahtını devirebilecek mi Zuckerberg büyük konuştu, Musktan yanıt gecikmedi

Threads sosyal medya alemine bomba gibi düştü! Twitter'ın tahtını devirebilecek mi? Zuckerberg büyük konuştu, Musk'tan yanıt gecikmedi

#Threads
Sivrisinekleri anlama rehberi: Bizi neden ve nasıl ısırıyorlar ‘Bazı insanların gerçekten sivrisinek mıknatısları var…’

Sivrisinekleri anlama rehberi: Bizi neden ve nasıl ısırıyorlar? ‘Bazı insanların gerçekten sivrisinek mıknatısları var…’

#Sivrisinek
Baba, çaldığım Picassoyu geri vermeme yardım eder misin 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

'Baba, çaldığım Picasso'yu geri vermeme yardım eder misin?' 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

#Pablo Picasso