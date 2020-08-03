TEM'de yol kenarındaki çalılar tutuştu, ulaşım aksadı

Yangına itfaiye ekipleri müdahale ettiği sırada yol, 2 şeride düşürüldü. Bu sırada trafik durma noktasına geldi. İtfaiyecilerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangının söndürülmesiyle yolda ulaşım normale döndü. Bayram tatili dönüşü Bolu ve Düzce geçişinde yoğunluk olsa da ulaşım aksamıyor.