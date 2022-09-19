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TEM'de trafik kavgası! O anlar kamerada

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#TEM#Trafik#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 11:46

TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde seyir halinde giden iki aracın sürücüleri arasında tartışma çıkınca trafikte korku dolu anlar yaşandı. Tartıştığı şoförün önüne kıran otomobil sürücüsü, bir süre aracının ön kapısını açarak sürdü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün Hadımköy mevkii TEM otoyolu üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, seyir halinde giden iki otomobil sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Araçlardan biri diğerinin gitmesini engellemek için önüne doğru kırarak hamle yaptı. Sürücünün durmadığını gören şahıs, bu kez de otomobilinin ön kapısını açarak sürmeye devam etti. Araç, bir süre gittikten sonra emniyet şeridine geçerek dururken diğer otomobil yoluna devam ederek uzaklaştı. Yaşanan o ilginç anlar başka bir aracın içinden cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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#TEM#Trafik#Kavga

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