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DHA
Haber Giriş: 05.10.2020 - 23:36 | Son Güncelleme:

TEM'de TIR devrildi! Uzun araç kuyrukları oluştu

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Avcılar Haramidere TEM bağlantı yolu kuzey yan yolda viraja alamayan TIR devrildi. Sürücünün yaralandığı kaza sebebiyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. 


Kaza, Avcılar Haramidere TEM bağlantı yolu kuzey yan yolda saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bağlantı yolundan TEM otoyoluna bağlanmak isteyen sürücünün kullandığı TIR, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü TIR'ın içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görevliler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu bağlantı yolunca uzun araç kuyruğu oluştu. TIR'ın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. 

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