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TEM’de TIR alev aldı, trafik durma noktasına geldi

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#TEM Otoyolu#Kocaeli#TIR Yangını
TEM’de TIR alev aldı, trafik durma noktasına geldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 01:44

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde alev alev yanan tırın söndürülme çalışması yapılırken trafikte geçişlere izin verilmedi. Yanan tır adeta TEM Otoyolu geçişlerini durma noktasına getirdi.

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Yangın, Kartepe ilçesi TEM Otoyolu Tepetarla geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş.A. idaresindeki 73 AAF 784 kupa plakalı Mercedes marka tırdan seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Tırı sağa çeken sürücü, aracından indikten sonra gördüğü manzarayla şoke oldu.

Tır, alev alev yanmaya başladı. Yangın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahaleye başlarken polis ekipleri de yolda güvenliği sağlamak adına bir süreliğine trafiği durdurdu. Araçtaki yangının söndürülmesinin ardından trafikte geçişlere yeniden izin verildi. Yanan tır ise kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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#TEM Otoyolu#Kocaeli#TIR Yangını

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