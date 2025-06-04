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TEM'de tatil yoğunluğu başladı

Güncelleme Tarihi:

#TEM Otoyolu#Kurban Bayramı #Bayram Tatili
TEMde tatil yoğunluğu başladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 17:14

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla erkenden yola çıkan sürücüler TEM Otoyolu'nda yoğunluk oluşturdu.

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 Kurban Bayramı tatili dolayısıyla erkenden yola çıkmaya başlayan sürücüler, TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturdu. Bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, erkenden yola çıkmaya başladı.

TEMde tatil yoğunluğu başladı

YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Perşembe günü başlayacak bayram tatil öncesi bazı vatandaşlar bugünden yola çıktı. TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde zaman zaman yoğunluk oluştu. Oluşan yoğunluk, havadan görüntülendi. Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

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#TEM Otoyolu#Kurban Bayramı#Bayram Tatili

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