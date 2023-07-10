TEM’de seyir halindeki çöp kamyonu alev alev yandı

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Yangın, saat 20.30 sıralarında Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, katı atık tesisine giden çöp kamyonunda yangın çıktı. Yangın hızla yayılırken, bölgedeki trafik akışı da etkilendi.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alındı. Çöp kamyonunun hasar gördüğü yangını görüntülemek için üst geçitte vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.