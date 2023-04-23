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TEM'de servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var

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#Trafik Kazası#Minibüs#Kocaeli
TEMde servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 06:39

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan servis minibüsünün şarampole devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı. Akraba olan yolcuların, bayram tatili için Ordu'dan İstanbul'a gittiği öğrenildi.

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Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Maşukiye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'dan İstanbul'a seyir halinde olan G.H. idaresindeki 54 AHG 365 plakalı Volkswagen marka servis minibüsü, TEM Otoyolu Kartepe geçişinde şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen minibüs, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kaza sebebiyle yolcular araçta sıkıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine Kocaeli'den ve Sakarya'dan çok sayıda itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yolcuları çıkarmak için çalışma başlattı. Yolcular, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan 13 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yolcuların akraba oldukları, bayram tatili için Ordu'dan İstanbul'a gittikleri öğrenildi.

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Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

TEMde servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var

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#Trafik Kazası#Minibüs#Kocaeli

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