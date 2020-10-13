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DHA
Haber Giriş: 13.10.2020 - 10:44 | Son Güncelleme:

TEM'de 'pes' dedirten görüntü!

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TEM'de 'pes' dedirten görüntü!
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TEM Otoyolu'nda bir sürücü kucağında çocuk ile otomobil kullandı. Sürücünün tehlikeli yolculuğu başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, TEM Otoyolu Başakşehir Edirne istikametinde yaşandı. 34 PV 0245 plakalı otomobilin sürücüsü otoyolda emniyet şeridinde kucağında bir çocuk ile otomobil kullandığı anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde sürücü, tehlikeye davetiye çıkardığının farkında olmadan ilerlerken, kucağında oturan çocuk ise hiçbir şeyden habersiz çevreyi izledi. Sağa sinyal veren sürücünün bir süre emniyet şeridinde ilerledikten sonra dönüş yapıp yoluna devam ettiği görüldü.

TEMde pes dedirten görüntü

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