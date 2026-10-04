TEM'de otomobil alev alev yandı

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Olay, saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu Atakent mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametinde seyir halindeki otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Yangını fark eden sürücü, otomobili emniyet şeridinde durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Çevredekiler, ekiplerin gelmesini beklerken kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.