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TEM'de otomobil alev alev yandı

Güncelleme Tarihi:

#Küçükçekmece#Otomobil#Yangın
TEMde otomobil alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2026 05:31

Küçükçekmece’de TEM Otoyolu’nda seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Çevredekilerin kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Olay, saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu Atakent mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametinde seyir halindeki otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, otomobili emniyet şeridinde durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Çevredekiler, ekiplerin gelmesini beklerken kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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#Küçükçekmece#Otomobil#Yangın

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