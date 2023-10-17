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TEM’de onlarca araç birbirine girdi: 2’si ağır 13 yaralı

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#Kocaeli#TEM#Kaza
TEM’de onlarca araç birbirine girdi: 2’si ağır 13 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 07:00

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, TEM Otoyolu’nda onlarca aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır.

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Kocaeli TEM Otoyolu’nun Kartepe ilçesi geçişinde dün 22.30 sıralarında zincirleme kaza meydana geldi. İstanbul istikametindeki kazada 26 araç birbirine girdi. Can pazarının yaşandığı kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti.

TEM’de onlarca araç birbirine girdi: 2’si ağır 13 yaralı

26 aracın birbirine girdiği kazada 13 kişi yaralanırken, araçlar da hurdaya döndü.

Yaralanan 13 kişi kaza yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TEM’de onlarca araç birbirine girdi: 2’si ağır 13 yaralı

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KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle TEM’in İstanbul yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Polis ve karayolları ekipleri, araçları D-100 karayoluna ve Kuzey Marmara Otoyolu’na yönlendirdi. Kazaya karışan ve küçük çaplı hasar meydana gelen araçlar yoldan kaldırılırken, ağır hasarlı araçların kaldırılması için saatlerce çalışma yapıldı.
 

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#Kocaeli#TEM#Kaza

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