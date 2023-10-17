TEM’de onlarca araç birbirine girdi: 2’si ağır 13 yaralı

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Kocaeli TEM Otoyolu’nun Kartepe ilçesi geçişinde dün 22.30 sıralarında zincirleme kaza meydana geldi. İstanbul istikametindeki kazada 26 araç birbirine girdi. Can pazarının yaşandığı kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti.

26 aracın birbirine girdiği kazada 13 kişi yaralanırken, araçlar da hurdaya döndü.

Yaralanan 13 kişi kaza yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle TEM’in İstanbul yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Polis ve karayolları ekipleri, araçları D-100 karayoluna ve Kuzey Marmara Otoyolu’na yönlendirdi. Kazaya karışan ve küçük çaplı hasar meydana gelen araçlar yoldan kaldırılırken, ağır hasarlı araçların kaldırılması için saatlerce çalışma yapıldı.

