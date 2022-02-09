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TEM'de korkunç olay! Otomobilde ölü bulundu

#Kocaeli #Kartepe#TEM
TEMde korkunç olay Otomobilde ölü bulundu

Kocaeli TEM Otoyolunda bir kişi, yolun ortasında duran ve tehlike arz eden otomobil içinde ölü bulundu.

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Olay, Kartepe ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Acısu mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'den yola çıkan Muammer Goncagül (52) idaresindeki otomobil yolun ortasında durdu. O sırada oto çekici aracı ile seyir halinde olan Muhammet Kuruoğlu ise durumdan şüphelendi. Otomobilin camından bakan Kuruoğlu, sürücünün hareketsiz şekilde durduğunu gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan Kuruoğlu, daha sonra yoldan geçen bir tır sürücüsünün de yardımıyla, tehlike arz eden otomobili yol kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Muhammet Goncagül’ün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Muhammet Goncagül’ün cansız bedeni, morga kaldırıldı.

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Olayı anlatan Muhammet Kuruoğlu, "Ankara istikametine doğru yola çıkmıştım. Arabanın orta şeritte kaldığını gördüm. Otomobilin yanına geldiğimde ise şoförün hareketsiz bir şekilde durduğunu fark ettim. Bir tane TIR şoförü ile beraber aracı yol kenarına kadar ittik. Vatandaşlık görevimizi yaptık. Ambulansı aradım, ölüm sebebinin kalp krizi olduğunu söylediler" dedi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Kocaeli #Kartepe#TEM

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