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TEM'de korkunç kaza: Motosikletlinin kolu koptu

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#Kocaeli#Kartepe#TEM
TEMde korkunç kaza: Motosikletlinin kolu koptu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2023 13:37

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, TEM Otoyolu'nda devrilen motosikletin, sürüklenip bariyerlere çarpan sürücüsü A.K.'nin (41) kolu koptu, arkasında yolcu olarak bulunan S.K. (35) de yaralandı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen A.K.'nin kopan sol kolu da ambulansla hastaneye götürüldü.

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Kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu'nun Kartepe ilçesi, İzmit Doğu Kavşağı mevkinde meydana geldi. A.K. kullandığı 06 BYY 167 plakalı motosikletle orta şeritte ilerlediği sırada, önüne çıkan TIR’ı solladıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti.

TEMde korkunç kaza: Motosikletlinin kolu koptu

Motosiklet devrilirken, sürücüsü A.K. ve arkasında oturan S.K., asfaltta sürüklendi. Sürücü A.K. bariyerlere çarpınca sol kolu koptu, yolcu olarak bulunan S.K. ise yaralandı. Motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklenip, bariyerlere çarparak durdu.

TEMde korkunç kaza: Motosikletlinin kolu koptu

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Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. A.K.'nin kopan kolu da ambulansla hastaneye götürüldü.

TEMde korkunç kaza: Motosikletlinin kolu koptu

Çağrılan çekici ile motosiklet olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Sürücü A.K.’nın durumunun ağır olduğu bildirildi. 

TEMde korkunç kaza: Motosikletlinin kolu koptu

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#Kocaeli#Kartepe#TEM

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