TEM'de korkunç kaza! Lüks otomobil hurdaya döndü

Olay, Kınalı TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. 34 BDS 720 plakalı lüks otomobilin sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Önce demir bariyere ardından da beton bariyere çarpan otomobil 50 metre sürüklenerek hurdaya döndü. Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ile Silivri, Çanta ve Çavuşlu itfaiye ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü kazadan yarala almadan kurtulurken soruşturma sürüyor.

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