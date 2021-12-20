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TEM'de korkunç kaza! Lüks cip bariyere ok gibi saplandı

#TEM#Trafik Kazası#Bariyer
TEMde korkunç kaza Lüks cip bariyere ok gibi saplandı

TEM otoyolunda seyir halinde olan lüks cip sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bariyerlere saplandı. Bariyerlere ok gibi saplanan lüks cipte bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazaya karışan lüks cipteki kişilerin arkadaşları ise gazetecilere müdahale etti.

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Kaza, TEM otoyolu Sultanbeyli Mecidiye gişelerinde 01.30 sıralarında meydana geldi. TEM otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde olan 34 ZL 4738 plakalı Lincoln marka lüks cip sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle Sultanbeyli Mecidiye gişelerinde yol ayrımında bulunan bariyerlere ok gibi saplandı. Bariyerlere vuran lüks cipte bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Cipin bariyerlere şiddetli vurması sebebiyle kopan bariyerler yol ayrımını tamamen kapatarak trafiğin durmasına sebep oldu. Çevredeki vatandaşların durumu ilk yardım ekiplerine bildirmesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Lüks cipten yaralı olarak çıkarılan şahıslar ambulans ile bölgedeki hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri ise kopan bariyeri keserek yolu trafiğe açtı.

Öte yandan, lüks aracın içerisinde bulunan yaralılara sağlık ekipleri müdahale ederken, yaralanan kişilerin arkadaşları olduğu iddia edilen şahıslar, İHA muhabirini çekim yaptığı esnada engellemeye çalıştı.

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#TEM#Trafik Kazası#Bariyer

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