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Haber Giriş: 06.06.2020 - 20:00,Son Güncelleme:

TEM'de korkunç kaza! 3 ölü, 1 yaralı

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TEM'de korkunç kaza! 3 ölü, 1 yaralı
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Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Kaza Pozantı-Tarsus TEM otoyolu Damlama Mahallesi Pelit Taşpınar Tesisine 500 metre kala yolda meydana geldi.

Aycan Yıldırım (48) yönetimindeki 01 ACN 18 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerleyen Mükremin Ç.’nin kullandığı 01 D 1842 plakalı kamyona çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki Aycan Yıldırım yaralanırken, aynı araçtaki Şencan Yıldırım, Selcan Sevenol ve Gazi Sevenol hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Aycan Yıldırım, ardından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları otomobilden çıkarılıp, yapılan incelemenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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