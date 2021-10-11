TEM'de korkunç kaza: 1 ölü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Neymardan şaşırtan açıklama Veda sinyali...Neymar'dan şaşırtan açıklama! Veda sinyali...#Neymar
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Nefesler tutuldu, beklenen olmadı Altın fiyatlarında hayal kırıklığıNefesler tutuldu, beklenen olmadı! Altın fiyatlarında hayal kırıklığı#Altın Fiyatları
Bakan Kocadan dikkat çeken paylaşım: 4, 3, 2 ne demekBakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: 4, 3, 2 ne demek?#Fahrettin Koca
Erdoğan Adanada gençlerle buluştu: Gençlerle samimi olmamızdan rahatsızlık duyuyorlarErdoğan Adana'da gençlerle buluştu: Gençlerle samimi olmamızdan rahatsızlık duyuyorlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Düğüne gelenleri şaşkına çeviren takı 10 bin TL değerindeDüğüne gelenleri şaşkına çeviren takı! 10 bin TL değerinde#Bitcoin
Ankarada korkunç olay 9 yıl sonra gerçek ortaya çıktı...Ankara'da korkunç olay! 9 yıl sonra gerçek ortaya çıktı... #Ankara
Bakan Koca yanıtladı Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksekBakan Koca yanıtladı! 'Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?' #Koronavirüs
Sosyal medyaya damga vurmuştu... Belediye Başkanı o diyaloğu anlattıSosyal medyaya damga vurmuştu... Belediye Başkanı o diyaloğu anlattı#Formula 1
Ronaldo bir rekoru daha tarihe gömdü Portekiz-Katar maçında şov, Sergio Ramos...Ronaldo bir rekoru daha tarihe gömdü! Portekiz-Katar maçında şov, Sergio Ramos...#Cristiano Ronaldo
Formula 1 Türkiye GPsinde zafer Bottasın Pilotlar şampiyonasında zirve değiştiFormula 1 Türkiye GP'sinde zafer Bottas'ın! Pilotlar şampiyonasında zirve değişti#Formula 1
İtalyan mafyası işleri üstlenen Y kuşağından dertli: Her şeyi mesajla yapıyorlarİtalyan mafyası 'işleri üstlenen' Y kuşağından dertli: 'Her şeyi mesajla yapıyorlar!'#Organize Suç
Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı evlendiHacı Sabancı ile Nazlı Kayı evlendi#Hacı Sabancı
Ailene sıkı sıkı sarıl Mehmet Şef Önce Somer Sivrioğlu sonra Danilo ZannaAilene sıkı sıkı sarıl Mehmet Şef! Önce Somer Sivrioğlu sonra Danilo Zanna#Masterchef
VJ Bülent: 8 aydır yastayımVJ Bülent: 8 aydır yastayım#VJ Bülent
HABERLERGündem Haberleri

TEM'de korkunç kaza: 1 ölü

#TEM#Kocaeli#Kaza
TEMde korkunç kaza: 1 ölü

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu geçişinde lastiği patladığı için emniyet şeridinde duran TIR'a, arkadan hızla gelen kamyonet çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Mustafa Yaş, hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Kaza saat 23.45 sıralarında TEM Otoyolu Kartepe ilçesi Maşukiye mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mustafa Yaş yönetimindeki 16 AIE 309 plakalı meyve yüklü kamyonet, lastiği patladığı için emniyet şeridinde duran Temel Göktay (46) yönetimindeki 16 SL 120 plakalı TIR’a çarptı. Kazada Mustafa Yaş, demir yığını haline dönüşen kamyonette sıkışırken, araçta bulunan meyveler ise yola saçıldı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kamyonet sürücüsü Mustafa Yaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile sürücünün cenazesi sıkıştığı yerden çıkartıldı.

TEMde korkunç kaza: 1 ölü

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından, Mustafa Yaş’ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından TEM Otoyolunde trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TEM#Kocaeli#Kaza