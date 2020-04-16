TEM'de kilometrelerce kuyruk! Polis tek tek kontrol etti

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Corona Virüs tedbirleri kapsamında alınan kararları uygulamaya devam eden İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çeşitli noktalarda denetimlerini sürdürüyor. Kişisel tedbirlerini alan ekipler trafiğe çıkan araçları tek tek durdurup sürücü ve yolcuların kimlik kontrollerini yapıyor. 65 yaş ve üstü yolcular da Kabahatlar Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulanıyor.

Denetimler kapsamında Hadımköy Gişeleri Edirne istikametinde yapılan uygulamada kilometrelerce kuyruk oluştu. Havadan da görüntülenen araç kuyruğunda sürücüler saatler süren bekleyiş sonunda denetim noktasına ulaşabiliyor.

Öte yandan 17 Nisan Cuma gecesi saat 00.00'dan 19 Nisan Pazar gecesi saat 00.00'a kadar sokağa çıkma yasağının uygulanacağını İstanbul'da, vatandaşların daha sakin ve yazlık bölge olan Kumburgaz taraflarına doğru seyahat ettikleri gerekçesiyle trafiğin olması gerekenden daha yoğun olduğu öğrenildi.