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TEM'de kaza! Uzun araç kuyrukları oluştu

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#Kocaeli#Trafik#Kaza
TEMde kaza Uzun araç kuyrukları oluştu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 11:21

KOCAELİ'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda arıza yaptığı için sürücüsünün sol şeride park ettiği otomobile kamyon çarptı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolun İstanbul yönünde, uzun araç kuyrukları oluştu.

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Kaza, saat 09.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti Gültepe tünelleri yakınlarında meydana geldi. Emin C.'nin arızalandığı için sol şeride park ettiği 35 AN 1869 plakalı otomobile, Mustafa Y. yönetimindeki 35 BGE 753 plakalı gıda yüklü kamyon çarptı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada otomobil alev aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere köpük sıktı. Kaza nedeniyle 30 dakika trafiğe kapalı kalan yolda, uzun araç kuyrukları oluştu. Otomobille kamyonun kaldırılması ile yol, yeniden trafiğe açıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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#Kocaeli#Trafik#Kaza

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