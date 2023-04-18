TEM'de kaza! Uzun araç kuyrukları oluştu

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Kaza, saat 09.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti Gültepe tünelleri yakınlarında meydana geldi. Emin C.'nin arızalandığı için sol şeride park ettiği 35 AN 1869 plakalı otomobile, Mustafa Y. yönetimindeki 35 BGE 753 plakalı gıda yüklü kamyon çarptı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada otomobil alev aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere köpük sıktı. Kaza nedeniyle 30 dakika trafiğe kapalı kalan yolda, uzun araç kuyrukları oluştu. Otomobille kamyonun kaldırılması ile yol, yeniden trafiğe açıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)