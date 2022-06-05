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Olay, dÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde TEM Otoyolu GaziosmanpaÅŸa Ankara istikametinde meydana geldi. Taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼ Enes YaÅŸar'Ä±n iddiasÄ±na gÃ¶re, iÃ§erisinde yabancÄ± uyruklularÄ±n olduÄŸu bir otomobil, trafikte kendisini taciz etmeye baÅŸladÄ±. Panikle frene bastÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YaÅŸar, peÅŸindeki aracÄ±n arkadan hafif ÅŸekilde Ã§arptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. Bir baÅŸka otomobilin de Ã§arpmasÄ±yla zincirleme kaza meydana gelirken otomobilden inen 5 kiÅŸi, levye ve demirlerle taksiye zarar verdikten sonra hÄ±zla olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±. YaÅŸar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Enes YaÅŸar'Ä±n ifadesine baÅŸvurarak ÅŸÃ¼phelileri yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

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"LEVYE VE DEMÄ°R KESÄ°CÄ° MAKASLARLA SALDIRDILAR"

OlayÄ± anlatan taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼ Enes YaÅŸar, "Esenler'den yolcuyu aldÄ±m ve Levent'e yola koyulduk. ArdÄ±ndan yolda taciz edildik. Bizi trafikte sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rarak tehlikeye soktu. Ben panik yapÄ±p frene basÄ±nca arkadan bana Ã§arptÄ±. Zincirleme kazaya sebebiyet verdi. ArkasÄ±ndaki araÃ§ da ona Ã§arptÄ±. Kaza olunca emniyet ÅŸeridine Ã§ektik. AraÃ§lardan aÅŸaÄŸÄ± indik. Kendilerini sakinleÅŸtirmek istedim. Ã‡antanÄ±n iÃ§inden levye ve demir kesici makaslarla bana saldÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. Birini tuttum, demir malzemeyle koluma vurdu. SonrasÄ±nda silah gÃ¶rdÃ¼m Ã§antanÄ±n iÃ§inde. SilahÄ± gÃ¶rÃ¼nce kendimi geri Ã§ektim, arabanÄ±n arkasÄ±na doÄŸru kaÃ§maya baÅŸladÄ±m" dedi.

"BU Ä°ÅžÄ°N PEÅžÄ°NÄ° BIRAKMAYACAÄžIZ"

ÅžÃ¼phelilerin taksiye zarar verdiÄŸini belirten YaÅŸar, "AracÄ±mÄ±n birÃ§ok yerinde hasar var. KorkunÃ§ bir olay yaÅŸadÄ±k. Ä°nÅŸallah gÃ¼venlik ekipleri elinden gelen yardÄ±mÄ± yapacak. VÃ¼cudumda sadece sol kolumda, ÅŸu ÅŸekilde bir ÅŸiÅŸlik var. Doktora gidip darp raporu aldÄ±k. KadÄ±n mÃ¼ÅŸterimin saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan herhangi bir problemi yok. Sadece psikolojik olarak kendisi yÄ±prandÄ±. Bu ÅŸekilde korkunÃ§ bir olaya ÅŸahit oldu kendisi. Bu olayÄ±n peÅŸini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.

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Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, "Trafik KazasÄ±", "Mala Zarar Verme" ve "Darp" ÅŸikayetiyle ÅŸÃ¼phelileri yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

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