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TEM'de kamyonet bozuldu, kaçak göçmenler koÅŸarak kaçtÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ä°stanbul#TEM Otoyolu#Kaçak Göçmen
TEMde kamyonet bozuldu, kaÃ§ak gÃ¶Ã§menler koÅŸarak kaÃ§tÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 28, 2022 10:42

TEM Otoyolu AlibeykÃ¶y mevkiinde arÄ±za yapÄ±nca sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n emniyet ÅŸeridine Ã§ektiÄŸi kapalÄ± kasa kamyonetten Ã§ok sayÄ±da kaÃ§ak gÃ¶Ã§men indi. KaÃ§aklar yol kenarÄ±ndaki alana koÅŸarak AlibeykÃ¶y'e doÄŸru uzaklaÅŸtÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±rken 13 gÃ¶Ã§meni yakaladÄ±.

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TEM Otoyolu Ankara istikameti AlibeykÃ¶y mevkiinde arÄ±za yaparak emniyet ÅŸeridinde duran kapalÄ± kasa kamyonetin arka kapaÄŸÄ± bir anda aÃ§Ä±ldÄ±. AralarÄ±nda Ã§ocuk ve bebeklerin de bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da kaÃ§ak gÃ¶Ã§men hÄ±zla araÃ§tan inmeye baÅŸladÄ±.

TEMde kamyonet bozuldu, kaÃ§ak gÃ¶Ã§menler koÅŸarak kaÃ§tÄ±

Bu sÄ±rada arkadan gelen araÃ§lardaki sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler, o anlarÄ± cep telefonlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi. KaÃ§aklar yol kenarÄ±ndaki Ã§imenleri de geÃ§erek AlibeykÃ¶y'e doÄŸru koÅŸmaya baÅŸladÄ±. KaÃ§aklardan bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ taksilere binerek uzaklaÅŸtÄ±.

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TEMde kamyonet bozuldu, kaÃ§ak gÃ¶Ã§menler koÅŸarak kaÃ§tÄ±

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SÃœRÃœCÃœ ARAÃ‡ BAÅžINDA BEKLEDÄ°

KaÃ§ak gÃ¶Ã§menler uzaklaÅŸÄ±rken araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ motor kapaÄŸÄ±nÄ± aÃ§arak beklemeye baÅŸladÄ±. AracÄ±n kasasÄ±nda kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlerin kÄ±yafetleri ve yiyecekleri olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ gelecek yardÄ±mÄ± beklerken polis ekipleriyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

EyÃ¼psultan Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, 13 kaÃ§aÄŸÄ± yakalarken, araÃ§ sahibi R.B. ile aracÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ O.A.'yÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

Ä°ki ÅŸÃ¼pheliye" gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±" suÃ§undan iÅŸlem yapÄ±lÄ±rken kaÃ§aklar iÃ§in ise sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± iÅŸlemleri baÅŸlatÄ±ldÄ±.

TEMde kamyonet bozuldu, kaÃ§ak gÃ¶Ã§menler koÅŸarak kaÃ§tÄ±

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#Ä°stanbul#TEM Otoyolu#Kaçak Göçmen

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