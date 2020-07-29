TEM'de kadına çarpıp kaçan sürücüyü otomobil parçaları yakalattı

Kaza, geçen cumartesi saat 18.00 sıralarında Tem Otoyolu Ankara istikametinde meydana gelmişti. İlk belirlemelere göre karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir gence otomobil çarpmış ve gencin ölümüne neden olan sürücü de kaçmıştı.

OTOMOBİL PARÇALARINDAN iZ SÜRÜLDÜ

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri olay yerini gören kamera olmayınca kaza yerinde otomobilden düşen parçalardan kaçan sürücünün izini sürdü. Olası istikametlerde çalışmalar yapan polis ekipleri titiz çalışmalar neticesinde kaçan sürücünün iş yerine ulaştı. 73 yaşındaki Turhan A. iş yerinde gözaltına alınarak karakola götürüldü. Karakoldaki işlemlerinin ardından sürücü adliyeye sevk edildi. Gence çarparak ölümüne neden olan sürücü karakol çıkışında "Aniden bir ses duydum. Şaşırdım.Şuurumu kaybettim. Duramadım ama İnsan olduğunu görmedim. İşlerimi hallettikten sonra gelip ifade verecektim" diye konuştu.