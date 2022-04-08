TEM’de iki Tır kazaya karıştı, yol trafiğe kapandı

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Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Körfez ilçesi mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa D. idaresindeki 47 PF 916 plakalı Tır ile Ertuğrul S. idaresindeki 01 KN 864 plakalı Tır çarpıştı. Çarpışma neticesinde İsa D. ile aynı Tır'da yolcu olarak bulunan kardeşi yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.



Meydana gelen kazada 01 KN 864 plakalı Tır'ın dorsesinde bulunan kartonların yola savrulması neticesinde otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler saatlerce yolda kalırken Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin yolu temizlemesi sonrasında trafik normal seyrine döndü.