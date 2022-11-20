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TEM'de İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı

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#İstanbul#Ümraniye#TEM Otoyolu
TEMde İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2022 15:03

İstanbul Ümraniye TEM Otoyolu'nda düğünden dönen servis minibüsü ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 12.30 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikameti Çamlık kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Esenler'deki düğünden Bartın'a dönen 74 BV 274 plakalı servis minibüsü şoförü M.A, çamlık kavşağını kaçırmamak için ani şekilde direksiyonu kırdı. O sırada kavşağa giren 34 TK 5877 plakalı İETT otobüsü şoförü Y.A, minibüse arkadan çarparak yol kenarına savruldu.

TEMde İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı
Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 7 kişiyi ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaza yapan İETT otobüsündeki yolcular ise başka bir otobüse aktarıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

TEMde İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı

Servis minibüsündeki yolculardan Yılmaz Baldıran, "Aracımız seyir halindeydi her şey bir anda oldu. Nasıl oldu farkına varamadık. Neyse ki çok ciddi bir yaralanma durumu söz konusu değil. Hafif yaralılar var onları da hastaneye kaldırdılar" şeklinde konuştu. 

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#İstanbul#Ümraniye#TEM Otoyolu

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