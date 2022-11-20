TEM'de İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı

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Kaza, saat 12.30 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikameti Çamlık kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Esenler'deki düğünden Bartın'a dönen 74 BV 274 plakalı servis minibüsü şoförü M.A, çamlık kavşağını kaçırmamak için ani şekilde direksiyonu kırdı. O sırada kavşağa giren 34 TK 5877 plakalı İETT otobüsü şoförü Y.A, minibüse arkadan çarparak yol kenarına savruldu.

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Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 7 kişiyi ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan İETT otobüsündeki yolcular ise başka bir otobüse aktarıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Servis minibüsündeki yolculardan Yılmaz Baldıran, "Aracımız seyir halindeydi her şey bir anda oldu. Nasıl oldu farkına varamadık. Neyse ki çok ciddi bir yaralanma durumu söz konusu değil. Hafif yaralılar var onları da hastaneye kaldırdılar" şeklinde konuştu.