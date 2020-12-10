MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTEM’de hafif ticari araç alev alev yandı
GeriGündem TEM’de hafif ticari araç alev alev yandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
KOCAELİ (İHA)
Haber Giriş: 10.12.2020 - 14:08 | Son Güncelleme:

TEM’de hafif ticari araç alev alev yandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TEM’de hafif ticari araç alev alev yandı
Abone Olgoogle-news

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen, 41 ADP 507 plakalı hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurdu. Aracın motor kısmında çıkan yangının büyüdüğünü gören sürücü durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Kullanılmaz hale gelen araçta çıkan yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

TEM’de hafif ticari araç alev alev yandı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle