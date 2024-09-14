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TEM'de durdurulan 3 araçtan 101 ruhsatsız tabanca ele geçirildi! 5 şüpheli tutuklandı

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#TEM Otoyolu#Ruhsatsız Tabanca#Tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 12:48

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan 3 otomobilde, parçalara ayrılmış ve montaj sonrası atışa hazır hale getirilebilen 101 ruhsatsız tabanca ile 299 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 gün önce TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 3 otomobil durduruldu.

Araçlarda yapılan aramalarda, parçalara ayrılmış ve montaj sonrası atışa hazır hale getirilebilen 101 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 299 şarjör, kolilere konulmuş halde ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Dün emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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#TEM Otoyolu#Ruhsatsız Tabanca#Tutuklama

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