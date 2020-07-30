TEM'de bayram trafiği! Yoğunluk arttı

İstanbul'dan akşam saatlerinde yola çıkanlar, İzmit Batı gişeleri ile İzmit Doğu gişeleri arasında yolun 2 şeride düşmesi nedeniyle trafik yoğunluğu oluşturdu.

D-100 KARAYOLU AÇIK

Gündüz saatlerinde yoğunluk yaşanan D-100 Karayolu İzmit şehir içi geçişinde ise akşam saatlerinde yoğunluk kalmadı. İzmit Batı gişelerinden çıkarak D-100 Karayolunu tercih eden sürücülerin vakit kazandığı gözlendi.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ VE FERİBOTTA YOĞUNLUK YOK

İstanbul- İzmir Otoyolunu kullanmak isteyen tatilciler ise Osmangazi Köprüsünü rahat şekilde geçerek yollarına devam etti. Eskihisar- Topçular Feribot hattını kullanmak isteyenler ise Eskihisar İskelesinde kısa süreli beklemenin ardından feribota binerek yollarına devam etti.