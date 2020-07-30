TEM'de bayram trafiği! Yoğunluk arttı
TEM yolu Kocaeli geçişinde, Kurban Bayramını memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk havanın kararmasıyla birlikte arttı.
İstanbul'dan akşam saatlerinde yola çıkanlar, İzmit Batı gişeleri ile İzmit Doğu gişeleri arasında yolun 2 şeride düşmesi nedeniyle trafik yoğunluğu oluşturdu.
D-100 KARAYOLU AÇIK
Gündüz saatlerinde yoğunluk yaşanan D-100 Karayolu İzmit şehir içi geçişinde ise akşam saatlerinde yoğunluk kalmadı. İzmit Batı gişelerinden çıkarak D-100 Karayolunu tercih eden sürücülerin vakit kazandığı gözlendi.
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ VE FERİBOTTA YOĞUNLUK YOK
İstanbul- İzmir Otoyolunu kullanmak isteyen tatilciler ise Osmangazi Köprüsünü rahat şekilde geçerek yollarına devam etti. Eskihisar- Topçular Feribot hattını kullanmak isteyenler ise Eskihisar İskelesinde kısa süreli beklemenin ardından feribota binerek yollarına devam etti.
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