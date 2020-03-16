TEM'de akılalmaz olay! 'Frene basmasam köprüden uçuyordum'

Kaza dün saat 23.00 sıralarında TEM Mahmutbey gişeler mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mesut K. yönetimindeki 34 RR 2677 plakalı açık kasa kamyonetin kasasından. mermerlerin de aralarında olduğu inşaat malzemeleri yola savruldu. Arkadan gelen Nail Biricik'in kullandığı 42 KU 125 plakalı otomobil, yola dökülen parçalanmış inşaat malzemelerini üstünden geçince lastiği patladı. Otomobildeki 4 kişi büyük panik yaşadı. Aynı şekilde yola dökülen inşaat malzemelerini fark etmeyip üzerinden geçen 8 araçta da hasar oluştu. Güçlükle yol kenarına çekip durabilen araçlar bulunanlar kamyonet sürücüsüne tepki gösterdi.

EDİRNE İSTİKAMETİNDE TRAFİK TAMAMEN DURDU

TEM Edirne istikametinde trafik bir süre tamamen durdu. Olay yerine ilk gelen trafik zabıta ekipleri inşaat malzemelerinin döküldüğü yere dubalar koyarak sağ ve soldan birer şeritten kontrollü olarak trafiğin akmasını sağladı. Yol temizleme ekiplerinin yola dökülen inşaat malzemelerini toplayıp temizledikten sonra trafik normale döndü.

2 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekipleri kazaya karışan araç sürücülerine alkolmetre ile test yaptı. Yapılan testte kamyonet sürücüsü Mesut K., 2 promil alkollü çıktı. Sürücü gözaltına alınarak karakola götürüldü.

FRENE BASMASAM KÖPRÜDEN UÇUYORDUM

Önünde seyreden kamyonetin kasasından dökülen inşaat malzemelerinin üstünden geçince lastiği patlayan otomobilin sürücüsü Nail Biricik, yaşananları şöyle anlattı: “Çerkezköy'e gideceğiz. Ben normal şekilde gidiyordum. Yanımdan geçerken baktım patır patır malzemeler döküldü. Ben frene basmasam köprüden uçacaktım, 4 kişi biz ailecek silinmiştik defterden. Arka tekerim patladı benim. Arkadan şeyler dökülünce zaten önden gidiyordu. Kamyonun arkasından malzemeler döküldü, biz üstünden geçince camlar falan benim teker patladı. Frene basmasam köprüden uçuyordum" Polisin yaşanan olayla ilgili soruşturması devam ediyor.