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TEM'de 6 araçlı zincirleme kaza! 9 yaralı

#Kocaeli#Kaza#Trafik
TEMde 6 araçlı zincirleme kaza 9 yaralı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde TEM Otoyolu’nda 6 aracın çarpıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Osmangazi Köprüsü yol ayrımında meydana geldi. Aniden yavaşlayan trafikte 6 araç çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 9 kişiyi tedavileri için hastanelere götürdü. Kaza nedeniyle kontrollü bir şekilde trafik akışı sağlanan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

TEMde 6 araçlı zincirleme kaza 9 yaralı

Bu sırada kaza yapan araçlarda bulunan bazı kişiler gözyaşları içerisinde ekiplerin çalışmalarını izledi. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TEMde 6 araçlı zincirleme kaza 9 yaralı

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#Kocaeli#Kaza#Trafik

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