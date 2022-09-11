Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

TEM'de 6 araçlı zincirleme kaza

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#İzmit#TEM
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2022 11:17

İzmit'te İstanbul yönü TEM Otoyolu geçişinde bir otomobilin kontrolden çıkması sonucu 6 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan kimse olmazken, 1 şeridi trafiğe kapanan yol kazaya karışan araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

Haberin Devamı

Kaza sabah saatlerinde TEM Otoyolu İzmit geçişi Şirintepe mevkinde meydana geldi. İstanbul yönünde ilerleyen 34 CGK 974 plakalı otomobil, yoldaki bir lastik parçasına çarpması sonucu kontrolden çıktı. Bu sırada arkadan gelen 34 VG 7919, 34 ETY 970, 34 RP 4709, 34 FN 9299 ve 67 LK 125 plakalı otomobiller duramayarak birbirleri ile çarpıştı.

TEMde 6 araçlı zincirleme kaza

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Kazaya karışan 6 araçta yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

TEMde 6 araçlı zincirleme kaza

Haberin Devamı

Kaza nedeniyle yolun 1 şeridi trafiğe kapandı. Kazalı araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından, yol tekrar trafiğe açıldı. 

TEMde 6 araçlı zincirleme kaza

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#İzmit#TEM

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles