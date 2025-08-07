×
Güncelleme Tarihi:

TEM’de 10 araç zincirleme kazaya karıştı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2025 10:06

Sakarya’da TEM Otoyolu’nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım bir süre aksadı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu’nun Sapanca ilçesi geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Aynı yönde giden ve sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 10 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araç sürücülerinden Cihan Metin, “Biz Ankara istikametine gidiyorduk. Kazanın olduğunu gördük yavaşladık ve bize arkadan vurdular yaralılar var. Can kaybı olmamasına sevindik inşallah da olmaz” dedi.

Öte yandan, kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım bir süre aksadı. Jandarma ekipleri araç geçişlerini kontrollü olarak sağladı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

