Temassız zirvede gündem salgın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün video konferans yöntemiyle dörtlü bir zirve gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferansa İstanbul Vahdettin Köşkü’nden katıldı. Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MİT Başkanı Hakan Fidan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç eşlik etti. Diğer liderler de ilgili kabine üyeleriyle görüntülü konferansa katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya başlarken liderlere el salladı.

Zirvenin bir numaralı gündemi koronavirüsle mücadele oldu. Salgına karşı ortak hareket imkanlarının detayları konuşuldu. Koronavirüsün ekonomiye ve küresel ticarete etkileri de zirvede geniş kapsamlı olarak değerlendirildi.

SURİYE MESELESİ

Erdoğan, görüşmede liderlere İdlib konusunda Türkiye ile Rusya arasında varılan ateşkes anlaşması hakkında bilgi vererek, son gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. İnsani krizin çözüm yolları ve İdlib’deki durumun detayları masaya yatırıldı. Önemli bir başlık da sığınmacıların durumuydu. Bu konuda karşılıklı atılacak adımlar bir kez daha değerlendirildi. Türkiye’nin kapıları açma kararı ve Avrupa’ya mülteci akını nedeniyle yaşananlar da ele alındı.

Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge için atılacak adımlar, mülteciler için yapılacak yardımlar ve inşa edilmesi planlanan briket evler de önemli başlıkları arasında yer aldı. Ayrıca Libya’daki gelişmeler de konuşuldu. AB’nin durumu ve AB Türkiye ilişkileri de konu başlıkları arasındaydı.

ERDOĞAN: KAPSAMLI DEĞERLENDİRMELER YAPTIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından sosyal medya hesabından özetle şu değerlendirmelerde bulundu: “Zirvede koronavirüs ile mücadeleden İdlib’de yaşanan insani durum başta olmak üzere Suriye krizinin çözüm yollarına, sığınmacı meselesinden Türkiye-AB ilişkilerine kadar pek çok konuda kapsamlı değerlendirmeler yapma imkanı bulduk. Bölgesel ve küresel düzeyde içinden geçtiğimiz bu zor süreçte, diplomasiyi ve işbirliği mekanizmalarını daha aktif bir biçimde işletecek, sorunlarımızı bir an önce çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”