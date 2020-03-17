Temassız zirve

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün dörtlü zirveyi koronavirüs nedeniyle telekonferans yoluyla yapacak. Dörtlü zirvede İdlib meselesi, mülteci krizi, Libya’daki gelişmeler, Türkiye-AB mutabakatı ve salgın olmak üzere 5 kritik başlık var.

İDLİB KRİZİ

Erdoğan, liderlere Türkiye ile Rusya arasında varılan ateşkes anlaşması hakkında bilgi vererek, son gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunacak. Suriye meselesinin yanı sıra yeni anayasa çalışmaları da toplantıda ele alınacak. Türkiye’nin gündeme getirdiği ve Suriye’nin kuzeyinde inşa edilmesi planlanan güvenli bölge için atılacak adımlar, mülteciler için yapılacak yardımlar ve inşa edilmesi planlanan briket evler de zirvenin önemli başlıkları arasında olacak.

AB MUTABAKATI

Toplantının bir diğer önemli gündemi de mülteci göçü olacak. Türkiye’nin İdlib’de 34 askerin şehit olmasının ardından kapıları açma kararı ve Avrupa’ya mülteci akını nedeniyle özellikle Yunanistan tarafında yaşanan manzara

da toplantıda ele alınacak.

Erdoğan, bu kapsamda Türkiye-AB ilişkileri çerçevesinde 18 Mart Mutabakatının uygulanmasını yeniden gündeme getirecek ve Türkiye’ye verilen sözlerin ivedilikle yerine getirilmesini isteyecek. Zirvede Libya’daki süreç de kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Erdoğan, gayrimeşru Hafter yönetiminden kaynaklı saldırıların durdurulması için liderlere çağrı yapacak. Zirvede bölgede tansiyonun düşürülmesi amacıyla atılacak adımlar da görüşülecek.

KORONAVİRÜSE ÖNLEM

Zirvenin telekonferans ile yapılmasına yol açan ve Avrupa’da her geçen gün yayılan koronavirüs salgınına karşı işbirliği olanakları ve atılacak adımlar da zirvenin kritik başlıklarından olacak. Zirvede virüsün daha fazla yayılmaması için yapılacaklar, ekonomiye ve küresel ticarete etkileri de ele alınacak. Almanya başta olmak üzere Fransa ve İngiltere’de bulunan Türk vatandaşları için Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı uyarılar ve önlemler liderlerle paylaşılacak.

ÇANAKKALE’YE GİTMİYOR

Koronavirüs önlemleri kapsamında programlarını erteleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 18 Mart’ta Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yıldönümü dolayısıyla Çanakkale’ye gitmesi planlanıyordu. Ancak Erdoğan’ın törenleri salgın önlemleri kapsamında bu yıl katılmayacağı bildirildi. Çanakkale’ye kısıtlı bir heyetle gidilip çelenk bırakılması bekleniyor.