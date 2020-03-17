Temassız ödeme nedir? Temassız ödeme limiti ne kadar oldu?

Temassız ödeme, kullanıcı ödeme aracı (kredi kartları, banka kartları, akıllı telefonlar ve diğer mobil cihazlar da dahil), ve POS cihazı arasında temas olmadan yapılan ödeme işlemlerine verilen isimdir. Temassız ödeme işleminde, kullanıcı temassız kartını veya temassız ödeme yapabilen (NFC özellikli) telefonunu işyeri POS cihazına yakın mesafede (maksimum 4 santimetre uzaklık) tutar ve ödeme bilgileri kablosuz olarak (radyo frekansı ile tanımlama - RFID) gönderilir.



Temassız ödeme kabul eden işyerlerinde POS cihazının üzerinde temassız dalga işareti ve/veya «Contactless» ifadesi yer alır.

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 250 liraya yükseltildi



Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, yoğun talep nedeniyle temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin yarından başlayarak 250 liraya yükseltildiğini bildirdi.



Soner Canko, AA muhabirine şubat ayı kartlı ödemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Banka kartları ve kredi kartlarıyla şubat ayında toplam 84,9 milyar liralık ödeme yapıldığını belirten Canko, bu tutarın 72 milyar lirasının kredi kartlarıyla ödendiğini, 12,9 milyar lirasında banka kartlarının kullanıldığını söyledi.



Şubat 2020'nin 29 gün olmasının da etkisiyle banka kartıyla yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranının yüzde 52 olduğuna işaret eden Canko, kredi kartıyla yapılan ödemelerde ise bu oranın yüzde 25 olarak gerçekleştiğini kaydetti.



Canko, toplam kartlı ödemelerde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artış yaşandığını bildirdi.