×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Temassız kredi kartı kullananlar dikkat | Banka hesabını kontrol eden vatandaşa 135 bin liralık şok!

Güncelleme Tarihi:

#Temassız Kredi Kartı#Zonguldak#Hırsızlık
Temassız kredi kartı kullananlar dikkat | Banka hesabını kontrol eden vatandaşa 135 bin liralık şok
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2026 17:08

Zonguldak'ta 'pes' dedirten bir olay yaşandı. Dolmuşa binen S.N. isimli vatandaş cüzdanını düşürdü. Bir süre sonra telefonundan banka hesaplarını kontrol eden S.N. kredi kartının temassız özelliği ile yüklü miktarda alışveriş yapıldığını fark etti. Ele geçirdiği kredi kartı ile 135 bin liralık harcama yaptığı iddia edilen Kübra D. yakalanıp, adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

Olay, geçen pazar günü kent merkezinde meydana geldi. İddiaya göre; S.N., içinde 3 paket sigarası, 150 lirası ve kredi kartları olan cüzdanını bulamayınca dolmuşta unuttuğunu fark etti. Bir süre sonra banka hesaplarını kontrol eden S.N., 135 bin liralık harcama yapıldığını görüp polise gitti.

Temassız kredi kartı kullananlar dikkat | Banka hesabını kontrol eden vatandaşa 135 bin liralık şok

İncelemede; harcamaların peyderpey yapıldığı, kredi kartının temassız özelliğinin kullanıldığını ve teknoloji mağazası ile hastane kantininde harcama yapıldığı belirlendi. Harcamaları yaptığı iddia edilen Kübra D. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin işlemleri sürüyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Temassız Kredi Kartı#Zonguldak#Hırsızlık

BAKMADAN GEÇME!