Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Şafak Pekdemir ile yönetmen Oğulcan Eren Akayın olaylı gecesiŞafak Pekdemir ile yönetmen Oğulcan Eren Akay'ın olaylı gecesi#Şafak Pekdemir
‘Aday sayısı sorun yaratmaz’‘Aday sayısı sorun yaratmaz’#Millet İttifakı
Akkuyu’nun birinci etabı 2023 Mayıs’ta bitecek'Akkuyu’nun birinci etabı 2023 Mayıs’ta bitecek'#Akkuyu Nükleer Güç Santrali
Ev sahibi eski kiracıya Ya yüksek kira öde ya çık diyebilir mi Sorularla kira rehberiEv sahibi eski kiracıya 'Ya yüksek kira öde ya çık' diyebilir mi? Sorularla kira rehberi!#Kira
Apple şaşırtmadıApple şaşırtmadı#Apple
Golün iptali doğru ama penaltı tekrar edilmeliydiGolün iptali doğru ama penaltı tekrar edilmeliydi#Pelkas
Kim Min-Jae, Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçında duvar ördüKim Min-Jae, Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçında duvar ördü!#Kim Min-Jae
Portakallı ya da portakalsız o ördek buraya gelecekPortakallı ya da portakalsız o ördek buraya gelecek!#Örnek
Vahşi cinayetin kurbanı TürkVahşi cinayetin kurbanı Türk#Cinayet
Yunanistan Navtex sezonunu açtıYunanistan Navtex sezonunu açtı#Yunanistan
HABERLERGündem Haberleri

Temaslı takibinde aşılı-aşısız ayrımı yapıldı

#Koronavirüs#Aşı#İzolasyon
Temaslı takibinde aşılı-aşısız ayrımı yapıldı
Meltem Özgenç

Sağlık Bakanlığı “Temaslı Takibi ve İzolasyon Rehberini” güncelledi. Konuyla ilgili bilgi veren Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan şunları söyledi:

Haberin Devamı

“Yeni algoritmaya göre, kişi pozitif ve Delta temaslı ise 14 gün izolasyona alınacak, bu kişiler test verse de süreç kısalmayacak. Ancak kişi pozitif ve Delta yoksa 10. günde test sonucu negatif çıkarsa süreç bitecek. Aşısız, temaslı kişilerde (Delta’ya temaslı) ise 14 gün izolasyon süresi olacak. Bu kişiler test verse de süreç kısalmayacak. Aşısız ve hastalıklı kişilerle temaslı olan (Delta teması bulunmayan) kişilerin 10. gün testinin negatif çıkması halinde izolasyonları sona erecek.

TAM AŞILILARDA 5. GÜN TEST

Tam aşılılar veya son 6 ayda hastalığı geçirenlerde, virüslü kişilerle temas halinde ilk 5 gün HES koduna riskli olarak yansımayacak. Bu kişiler 5. gün test verir ve sonuç negatif olursa izolasyon sona erecek. Pozitif ise süreç diğer pozitifler gibi başlayacak. Bu kişiler 5. gün test vermezse HES kodu riskli olarak değişecek ve 14 günlük izolasyon sürecinin kalan 9 günü nü evde tamamlayacaklar.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Aşı#İzolasyon