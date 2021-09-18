Temaslı takibinde aşılı-aşısız ayrımı yapıldı

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“Yeni algoritmaya göre, kişi pozitif ve Delta temaslı ise 14 gün izolasyona alınacak, bu kişiler test verse de süreç kısalmayacak. Ancak kişi pozitif ve Delta yoksa 10. günde test sonucu negatif çıkarsa süreç bitecek. Aşısız, temaslı kişilerde (Delta’ya temaslı) ise 14 gün izolasyon süresi olacak. Bu kişiler test verse de süreç kısalmayacak. Aşısız ve hastalıklı kişilerle temaslı olan (Delta teması bulunmayan) kişilerin 10. gün testinin negatif çıkması halinde izolasyonları sona erecek.

TAM AŞILILARDA 5. GÜN TEST

Tam aşılılar veya son 6 ayda hastalığı geçirenlerde, virüslü kişilerle temas halinde ilk 5 gün HES koduna riskli olarak yansımayacak. Bu kişiler 5. gün test verir ve sonuç negatif olursa izolasyon sona erecek. Pozitif ise süreç diğer pozitifler gibi başlayacak. Bu kişiler 5. gün test vermezse HES kodu riskli olarak değişecek ve 14 günlük izolasyon sürecinin kalan 9 günü nü evde tamamlayacaklar.”