Temaslı karantina süresi kaç gün? Aşı olanlar karantinaya girecek mi?

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Koronavirüs'te temaslı olanların karantina süresi için bakanlıktan yeni açıklamalar geldi. Aşılıların karantinaya girip girmeyeceği soruları, 'Covid-19 temaslı takibinde yapılan değişiklik ardından gündem oldu. Sağlık Bakanlığı 'Covid-19 Temaslı Takibi Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi Rehberi'nde değişiklik yaptı. Buna göre tam aşılı temaslının HES kodu ilk 5 gün riskli sayılmayacak. Peki, aşılılar karantinaya girecek mi?

DELTALI HASTAYA 14 GÜN İZOLASYON

Ayrıca Delta varyantı olan hasta 14 gün izolasyonda kalacak. Yine testi pozitif olan ancak Delta varyantı bulunmayan hasta da 14 gün izolasyona alınacak; ancak test sonucu 10'uncu gün negatif çıkarsa karantina süreci sona erecek. Aşısız olan ve delta varyantlı hasta ile temasta bulunan 14 gün izolasyonda kalırken, normal Covid-19 hastası ile temaslı olan ise 14 gün izolasyona girerek, test sonucu 10'uncu gün negatifse karantina sona erecek.

AŞISIZ OLANLAR AVM’YE GİREBİLİR Mİ?

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AVM’lerde PCR testi zorunluluğu bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Restoran, kafe gibi mekanlarda ek tedbirlerle beraber, aşı olmayanlar için ayrı yer ayrılmasının söz konusu olup olmadığı sorusuna Bakan Koca, AVM, restoran, kafeler için PCR ve benzeri bir uygulamayı şu an gündeme almadıklarını, aşılanma oranı ile birlikte salgının Türkiye'nin gündeminden giderek düşeceğini ve vaka sayılarının giderek azalacağını düşündüğünü söyledi.