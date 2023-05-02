TEMA Vakfı ve MEB iş birliği ile hazırlanan ‘İklim TEMA Eğitim Portalı’ tanıtıldı

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İklim değişikliği konusunda bugüne kadar başta çocuklar, gençler ve kadınlar olmak üzere toplumun her kesimine yönelik projeler yürüten TEMA Vakfı, MEB iş birliği ile yürüttüğü İklim Değişikliği Eğitim ve Farkındalık Projesi kapsamında bu kez İklim TEMA Eğitim Portalı’nı (iklimtema.org) öğretmenlerle buluşturuyor.

Portal bugün TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç’ın ev sahipliğinde, Millî Eğitim Bakanlığı Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Dr. Ayşe Kula ve TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Özgür Bolat’ın katılımıyla, vakfın İstanbul’da bulunan Genel Merkez binasında düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

“750 BİN ÖĞRETMEN VE 12 MİLYON 611 BİN ÇOCUK HEDEFİMİZDE”

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “Türkiye’deki iklim değişikliği eğitimi adına bugün çok önemli bir adımı daha atıyoruz. Çünkü artık iklim krizi öyle bir noktaya geldi ki zaten çok zaman kaybettik bir an önce yola koyulmamız ve yapılması gerekenleri yapmamız gerekiyor. 1 yıldır üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız bu portal bu konuda atılmış önemli bir adım olacak. Çünkü iklim değişikliğini çocuklara öğretmemizin en önemli ayağı öğretmenlerimizdir. Öncelikle onların elini ve yetkinliklerini güçlendirmemiz gerekiyor. Bu portala giren öğretmenlerimiz için şu anda okul öncesi, ilkokul ve ortaokul için malzemeler var. Buna lise de eklenecek. Türkiye’nin 81 ilinin herhangi bir ilçesinde iklim değişikliğiyle ilgili program yapmak isteyen aşağı yukarı 750 bin öğretmen ve 12 milyon 611 bin çocuk hedefimizde. Bu portalı onlara açacağız” dedi.

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“DÜNYADA PEK ÇOK SİSTEM İÇ İÇE ÇALIŞIYOR”

Dünyanın kendine özel çalışma sistemi olduğunu ifade eden Ataç, şunları ekledi:

“Dünyada pek çok sistem iç içe çalışıyor. Uğur böcekleri vardır biliyorsunuz, o uğur böcekleri yok olunca bitkilerde çok ciddi bir şekilde sinekler oluşuyor. Onların vazifesi aslında o sinekleri yemek. Aynı şekilde yarasalar. Bu Edremit civarında çok ciddi bir şekilde yaşandı. Sistemden yarasalar çekildi hatta yerlerinden ettiler, bir de onlara betondan mağaralar yaptılar. Tabi yarasalar orada yaşamadı. Ama ne oldu; bütün zeytin üreticisi zeytin sineğiyle çok uzun süre uğraşmak zorunda kaldı ve onun yerine koyabilmek için de çok ağır ilaçlamalar yapıldı. Sonra o ilaçlamalar, kalıntılı zeytinler döndü bizim masamıza geldi. Şimdi bütün bu çapraşık ilişkileri çocuklara öğretemezsek aynı sorunlar nesiller boyu sürecek. O zaman da gezegen her geçen gün biraz daha yıpranmaya ve zarar görmeye devam edecek.”

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Ekolojik okuryazarlığın çok önemli bir konu olduğunu aktaran Ataç, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Ekolojik okuryazarlığı şöyle anlatabilirim; dünyanın sınırlarını bilen, ne yaparsa dünyanın koşullarını zorlamayacak, ne yaparsa zorlayacak bu bilinçte olan ve hayatını ekolojinin kendi sınırlarına göre düzenleyen bir yaşam. Biz de bunu eğer bilirsek gidip tarım alanlarının ortasına evleri yapıp sonra bunların başımıza yıkılmasını seyretmeyeceğiz. Müfredat çok önemli bir konu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı bir müfredat var. Bu eğitim programını müfredata uygun olarak düzenledik. Hava durumu nedir, mevsimler nasıl oluşur, iklim nedir, iklim değişikliğinin nedenleri nedir, iklim değişikliğinin sonuçları karşımıza nasıl çıkacak, insanların faaliyetleri bu iklimi nasıl etkiliyor bütün bunları adım adım işlemeniz gerekiyor.”

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“ÇOCUKLARA MERAK UYANDIRACAK SORULAR SORMAK GEREKİYOR”

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Özgür Bolat, “Bu eğitimdeki materyallerdeki temel prensip çocuğa hem ilgi oluşturmak hem de ihtiyaç oluşturmak. İhtiyaç için temel şey ise somutlaştırmaktır. İlgi oluşturmak çok zor, çocuklara merak uyandıracak sorular sormak gerekiyor. Mesela, neden bu mantarlar geniş yaprakların altında yetişiyor da ince yaprakların altında yetişmiyor gibi sorularla çocuklarla ilgi uyandırarak sadece öğretme sürecini değil çocukların kendi öğrenme sürecine girmesini sağlar” dedi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMI SAĞLAMAK ÜZERE BİR ARAYA GELMEMİZ LAZIM"

Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Dr. Ayşe Kula, “İklim değişikliği artık dünyanın gündeminde. Öbür tarafta sürdürülebilir kalkınma amaçları var. Ona baktığımızda iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma amaçları aslında birbiriyle o kadar bir bütün ki, iklim değişikliğiyle ortaya çıkan sorunlar yaşamın sürdürülebilirliğini etkiliyor. Aslında biz sürdürülebilir yaşamı sağlamak üzere bir araya gelmemiz lazım. Ülkelerin bunun peşine düşmesi gerekiyor” dedi.

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PORTALDAKİ EĞİTİM İÇERİKLERİ TÜM ÖĞRETMENLERE AÇIK OLACAK

Portal, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerine yönelik geliştirilen ve iklim değişikliği eğitimi konusunda öğretmenler için hazırlanmıştır. Müfredata uyumlu içeriklerin yer aldığı ‘iklimtema.org’a üye olan öğretmenler tüm Eğitim içerik ve destekleyici materyallere kolaylıkla ulaşabilecek.

Portalda, çocuklarla birlikte uygulanabilecek 60’a yakın etkinlik yönergesi, 15 sunum, 25’e yakın poster, 3 eğitici film ve uzman yazılarının yanı sıra 5 e-kitap öğretmenlerin kullanımına açık olacak. Etkinlikleri uygulayan öğretmenler ayrıca isimlerine özel e-sertifikaya da sahip olacak.