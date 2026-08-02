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TEMA gönüllüleri serbest kaldı

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#TEMA#Gözaltı#NATO
TEMA gönüllüleri serbest kaldı
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 07:00

NATO Zirvesi öncesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca  başlatılan soruşturmada 27 TEMA Vakfı gönüllüsü  gözaltına alındı.

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Adliyeye sevk edilen TEMA gönüllülerinde 13’ü “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan tutuklandı. 14 şüpheli hakkında ise “konutu terk etmemek” şeklindeki adli kontrol kararına hükmedildi. Süreç içerisinde 3 TEMA Vakfı gönüllüsü tahliye edilirken, 10 gönüllü 29 gün tutuklu kaldı. Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliği, 21 Temmuz günü yaptığı tutukluluk incelemesinde tutuklu TEMA gönüllülerinin tahliyesine karar verdi. Tahliye edilenlere “yurtdışına çıkış yasağı” getirildi. Avukatlar, diğer TEMA gönüllülerine uygulanan “konutu terk etmeme” şeklindeki adli kontrol kararına da itiraz etti. İtirazı değerlendiren Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği, “konutun terk etmeme” şeklindeki adli kontrolü, “yurtdışına çıkış yasağı” ve “imza bildiriminde bulunmak” adli kontrolü getirerek kaldırdı.

 

 

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#TEMA#Gözaltı#NATO

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