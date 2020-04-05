MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTEM yolu Kocaeli geçişi bomboş
GeriGündem TEM yolu Kocaeli geçişi bomboş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli) (DHA)
Haber Giriş: 05.04.2020 - 16:21,Son Güncelleme:/

TEM yolu Kocaeli geçişi bomboş

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TEM yolu Kocaeli geçişi bomboş
Abone Olgoogle-news

Kocaeli'de Corona Virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kente giriş ve çıkışların kapanması sonucu TEM yolu, boş kaldı.

Corona Virüs tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak’a giriş- çıkışların yasaklanması kararının ardından TEM yolu Kocaeli geçişinde yollar boş kaldı.

Yasak kapsamında Kocaeli geçişi üzerinde bulunan Uzunçiftlik, Kuruçeşme, Hereke Doğu ve Hereke Batı gişeleri, tamamen kapatılırken diğer gişeler ise açık tutuldu. Avrupa ile Asya arasında köprü konumunda bulunan ve her gün binlerce sürücünün kullandığı TEM yolu Kocaeli geçişinden TIR ve tanker gibi ticari taşımacılık yapılan az sayıda araçla geçildiği görüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle