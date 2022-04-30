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TEM ve D-100'ün Bolu geçişinde Ramazan Bayramı yoğunluğu

#Bolu#TEM#Trafik
TEM ve D-100ün Bolu geçişinde Ramazan Bayramı yoğunluğu

RAMAZAN Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM ve D-100 yollarının Bolu Dağı kesiminde yoğunluk oluştururken, ulaşımda aksama yaşanmadı.

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Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, TEM ve D-100 yollarının Bolu Dağı geçişinde yoğunluğa neden oldu. Bolu Dağı'nın rampaları ve bazı dinlenme tesislerinin giriş bölümlerinde zaman zaman trafik yavaşladı. Polis ekipleri, Bolu Dağı Tüneli'nde yoğunluk oluşmaması için araçları TEM yolu Kaynaşlı gişelerinden D-100'e yönlendirdi. Tatilciler, Bolu Dağı'nı geçtikten sonra yola rahat devam etti. Ankara yönünde araç yoğunluğu gözlenirken, İstanbul yönünde ise çok az araç geçişi olduğu görüldü.

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#Bolu#TEM#Trafik

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