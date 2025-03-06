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TEM Otoyolu'ndaki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

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#Kaza#Tekirdağ#TEM
TEM Otoyolundaki feci kazada ölü sayısı 2ye yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 12:34

Tekirdağ'da kamyon, yol kenarında park halindeki TIR’a arkadan çarptı. Bu sırada iki araç arasında sıkışan TIR şoförü Metin Maşalcı hayatını kaybetti, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıan kamyon şoförü İdris Gökhan da bugün öldü.

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Kaza, dün TEM Otoyolu'nun Çorlu gişeler mevkisi yakınlarında meydana geldi. Metin Maşalcı, 16 BJZ 837 plakalı TIR'ını yolun kenarına çekip yükünü kontrol ettiği sırada arkadan gelen İdris Gökhan yönetimindeki 34 FTD 961 plakalı kamyon çarptı.

TEM Otoyolundaki feci kazada ölü sayısı 2ye yükseldi

İki araç arasında sıkışan Maşalcı, hayatını kaybetti. Kamyon şoförü İdris Gökhan ise aracında sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gökhan, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılıp Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan İdris Gökhan, doktorların tüm çabasına karşın bugün yaşamını yitirdi.

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TEM Otoyolundaki feci kazada ölü sayısı 2ye yükseldi

TEM Otoyolundaki feci kazada ölü sayısı 2ye yükseldi

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#Kaza#Tekirdağ#TEM

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