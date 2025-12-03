×
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

TEM Otoyolunda zincirleme kaza: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Bağcılar TEM Otoyolu'nda sebze yüklü kamyonetin karıştığı zincirleme kazada kamyonet şoförü yaralandı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde 2 şerit trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikameti İSTOÇ mevkisinde saat 06.45 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 34 NZ 8291 plakalı sebze yüklü kamyonetin şoförü İSTOÇ mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet savruldu ve içerisinde işçiler bulunan servise ardından da hafriyat kamyonuna çarptı. Kamyonet yolda ters dönerek yan yatarken sebzeler de yola saçıldı.

TEM Otoyolunda zincirleme kaza: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kamyonet şoförü ambulans ile hastaneye götürülürken kazadan yara almadan kurtulan işçiler ise başka bir servis aracına bindirilerek kaza yerinden ayrıldı. Yola saçılan sebzeler görevliler tarafından temizlenirken yan yatan kamyonette sağlam kalan sebzeler de başka bir araca taşındı.

TEM Otoyolunda zincirleme kaza: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda 2 şerit trafiğe kapanırken trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen çalışanlar uzun süre trafikte beklemek zorundan kaldı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken kazaya karışan araçlar vinç yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

TEM Otoyolunda zincirleme kaza: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

