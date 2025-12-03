TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Güncelleme Tarihi:
Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikameti İSTOÇ mevkisinde saat 06.45 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 34 NZ 8291 plakalı sebze yüklü kamyonetin şoförü İSTOÇ mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet savruldu ve içerisinde işçiler bulunan servise ardından da hafriyat kamyonuna çarptı. Kamyonet yolda ters dönerek yan yatarken sebzeler de yola saçıldı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda 2 şerit trafiğe kapanırken trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen çalışanlar uzun süre trafikte beklemek zorundan kaldı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken kazaya karışan araçlar vinç yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.